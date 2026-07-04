Dilan Polat'ın yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Engin Polat'tan yeni paylaşım: Dilan Polat hastaneden taburcu edildi
İzmir'de meydana gelen silahlı saldırının ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın tedavisi tamamlandı. Polat, sağlık kuruluşundan taburcu edilerek evine döndü.Kaynak: Diğer
Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor bir süreç geçiren Dilan Polat'ın yedek hesabı ile birlikte TikTok, Facebook ve YouTube dahil tüm aktif sosyal medya hesaplarına resmi karar doğrultusunda erişim engeli uygulanmıştı.
Yaşadığı kaybın ardından derin bir psikolojik travma yaşayan Dilan Polat, peş peşe yaşanan gelişmeler nedeniyle uzman desteği almak amacıyla hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yakın çevresi tarafından psikolojik olarak güç bir dönemden geçtiği belirtilen Polat'ın sağlık durumu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyordu.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından Dilan Polat hastaneden taburcu edildi.
Daha önce hastaneden yaptığı paylaşımlarla eşinin sağlık süreci hakkında bilgi veren Engin Polat, bu kez taburcu haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Engin Polat, yaptığı paylaşımda, 'Umarım evimizin huzuru sana şifa olur.' ifadelerine yer verdi.