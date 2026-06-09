Geçtiğimiz hafta Çeşme'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın, Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem şoförlüğünü hem de yakın korumalığını yaptığı öğrenildi. Henüz 37 yaşında olan ve dört çocuk babası olan Polat'ın ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Soruşturma kapsamında olayın İstanbul bağlantılarının tespit edilmesi üzerine dosya, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren kişiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve silah temininde rol aldığı öne sürülen iki şüpheli daha gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

INSTAGRAM HESABI ERİŞİME KAPATILDI

Öte yandan yaşanan olayın yankıları sürerken, Dilan Polat'ın Instagram hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatılması da gündem oldu.

“ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ”

Can Polat'ın vefatının ardından gözlerin çevrildiği Engin Polat ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hayatını kaybeden kuzeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Polat, gönderisine Muazzez Ersoy'un "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısını ekledi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.