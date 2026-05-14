Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü’nün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanması planlanan proje, istihbarat dünyasının karanlık ve gizemli atmosferini ekranlara taşımayı hedefliyor.

10 bölüm olarak hazırlanan dizide, Türk ve İsrail istihbarat teşkilatlarına sızmış iki çift taraflı ajan arasındaki mücadele anlatılıyor. Engin Altan Düzyatan, “Judas” kod adlı karaktere hayat verirken; Yalçın Hafızoğlu ise “Alaca” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosu Başak Angigün ve Alphan Dikmen tarafından kaleme alınan yapımda, son yıllarda sıkça gündeme gelen MOSSAD operasyonlarına dair detayların da hikâyeye dahil edildiği ifade ediliyor. Aksiyon ve gerilim unsurlarını merkeze alan dizinin oyuncu kadrosunda Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

“Espiyonaj”, son dönemde farklı içerik arayışına giren Türk dizi sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle istihbarat, psikolojik gerilim ve siyasi çatışmaları konu alan yapımların önümüzdeki süreçte daha fazla öne çıkması bekleniyor.