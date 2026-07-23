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Engin Altan Düzyatan, “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” adlı filmde başrolü üstlendi. Hüseyin Eken’in yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda, psikolog Reha ile Gazzeli Ahmed Musa’nın hikayesi beyazperdeye taşınacak.

BAŞROLDE DÜZYATAN VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Filmde psikolog Reha karakterine hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan’a, Ortadoğulu ünlü oyuncuların eşlik edeceği öğrenildi.

Yapımcılığını Hüseyin Eken ile birlikte Duygu Yonucu’nun üstlendiği H2 Medya imzalı film, uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşacak.

ÖDÜL ALDI, DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayında sete çıkması planlanan film, TRT 12 Punto Ödülleri kapsamında “Proje Geliştirme Ödülü”ne layık görüldü.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi’nin jüri başkanı olduğu organizasyonda ödül alan proje için Ferhadi’nin övgü dolu ifadeler kullandığı ve filmi merakla beklediğini söylediği belirtildi.