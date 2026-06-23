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Kaynak: İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte doğada görünmeye başlayan tehlikeli yılanlar hareketliliğe neden oldu. İlçede ikamet eden Yakup Koçak, tek bir ısırığıyla insan hayatını sonlandırabilecek güçte zehre sahip olan bir engerek yılanını eliyle yakaladı.

Yakaladığı ölümcül yılanı soğukkanlı bir şekilde boynuna dolayan Koçak, o sırada kendisini kaydeden kameraya dönerek çevredeki vatandaşlar için hayati uyarılarda bulundu.

"Kafası Üçgen Olan Yılan Engerektir"

Engerek yılanının fiziksel özelliklerine dikkat çeken Yakup Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın arkadaşlar, kafası üçgen olan yılan engerek yılanıdır. Çok zehirli bir yılan; sakın benim yaptığımı yapmayın. Bir ısırığı tahtalı köye gönderir."

Tehlikeli yılanla bir süre vakit geçiren ve çevreye uyarı mesajı veren Koçak, daha sonra engerek yılanına zarar vermeden onu yeniden doğal yaşam alanına saldı.