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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak eşit ve kapsayıcı bir yaşamın önemine dikkat çekti.

Dernek tarafından yapılan paylaşımda, serebral palsi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, “Farkındalık bir güne sığmaz; eşit ve kapsayıcı bir yaşam hepimizin sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, farkındalığın yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret ederek, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit ve kapsayıcı koşullara sahip olmasının önemini vurguladı.