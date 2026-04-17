Puruli Kültür Sanat tarafından hayata geçirilen Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 14. kez izleyiciyle buluşuyor. 24 Nisan’da Goethe-Institut Ankara’da başlayacak etkinlik, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Festival boyunca tüm gösterimlerin ücretsiz olması, etkinliği daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyor. Festival, yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayıp, sinemaya erişimde karşılaşılan engelleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu yönüyle Türkiye’de kapsayıcı kültür-sanat etkinlikleri arasında önemli bir yer tutuyor.



KALEYDOSKOP SEÇKİSİNDE FARKLI HİKÂYELER

Festivalin öne çıkan bölümlerinden Kaleydoskop, bu yıl da farklı coğrafyalardan filmleri bir araya getiriyor. Seçkide insan hikâyelerini merkeze alan yapımların yanı sıra; adalet, kimlik, annelik ve bireysel tutku gibi temaları işleyen filmler yer alıyor.

Programda usta yönetmenlerin filmlerinin yanı sıra genç sinemacıların ilk uzun metrajlı yapımlarına da yer veriliyor. Böylece festival, yeni anlatı biçimlerine ve farklı bakış açılarına alan açmayı sürdürüyor.



USTA İSİMLERDEN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR

Seçkide yer alan filmler arasında, genç kadınların yaşam mücadelesine odaklanan “Genç Anneler”, 1980’ler Roma’sında geçen “Dışarıda” ve adalet arayışını merkezine alan “İki Savcı” gibi yapımlar öne çıkıyor. Ayrıca farklı kuşaklardan kadınların duygusal dünyasını ele alan “Hayaller” filmi de programın dikkat çeken işleri arasında yer alıyor.



AZNAVOUR’UN YAŞAMI ODİTORYUM BÖLÜMÜNDE

Festivalin Oditoryum bölümünde bu yıl tek bir film gösterilecek. “Aznavour”, dünyaca ünlü sanatçı Charles Aznavour’un çocukluk yıllarından başlayarak uluslararası sahnelere uzanan yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Film, sanatçının müzik kariyerinin yanı sıra kişisel mücadelesine de ışık tutuyor.



ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL VE DUYARLI GÖSTERİM

Festival kapsamında çocuklara yönelik özel bir bölüm de bulunuyor. “Şarkıcı Balina” adlı animasyon film, okyanusta geçen hikâyesiyle dayanışma ve farklılık temalarını ele alıyor. Film, otizm dostu gösterimle sunulacak ve salon koşulları çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenecek.



ERİŞİLEBİLİRLİK FESTİVALİN MERKEZİNDE

Engelsiz Filmler Festivali’nin en önemli özelliklerinden biri erişilebilirlik odaklı yapısı. Programdaki tüm filmler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile gösterilecek. Ayrıca etkinliklerde işaret dili çevirisi de sağlanacak.

Bu uygulamalar sayesinde festival, görme ve işitme engelli bireylerin sinemaya aktif katılımını desteklerken, kültür-sanat alanında kapsayıcılığın güçlenmesine katkı sunuyor.