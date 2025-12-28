Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte çiğ köfte yoğuruldu, türküler söylendi ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Derneğin Kurucu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, organizasyonun derneğin ilk etkinliği olduğunu belirterek, engellilerin yalnız olmadığını hissettirmek istediklerini ifade etti.

Kendisi de engelli bir çocuk babası olan Yılmaz, "Turan Medeniyetler Derneğini 25 Haziran 2025'te kurduk. Amacımız insanlarımızla kaynaşarak onların yalnız olmadığını göstermek. Engellilerle birlikte bir etkinlik yapmak, çocuklarımızın aileleriyle güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik." dedi.

Yılmaz, engelli çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirdiğini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin aileler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Engelli annesi Hatice Yiğit ise, "Hem benim hem de çocuğum için çok güzel bir etkinlik." diyerek etkinliğin kendisine yalnız olmadığını hissettirdiğini söyledi.