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Kaynak: Haber Merkezi

Engelli Hakları ve Adalet Topluluğu Derneği (EHATDER) ile Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), engelli yurttaşların emeklilik haklarına yönelik ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İki sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek yaptığı duyuruda, mevcut mevzuat düzenlemelerine tepki gösterildi.

Birgün'de yer alan habere göre, ortak metinde, 15 Ekim 2025 tarihinde hayata geçirilen hukuki değişikliğin engelli bireylerin kazanılmış emeklilik haklarını fiilen ellerinden aldığına dikkat çekildi. Sürecin engelli yurttaşlar üzerinde yarattığı mağduriyete vurgu yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin adalet ve sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek yetkililere bu karardan dönülmesi çağrısında bulunuldu.

'HAKKIMIZI ALANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ'

Açıklamada, "Engelli emeklilik hakkımızı alıncaya kadar her meydanda, her mecrada, her gün, her dakika sizlerin sesi olmaya yemin ettik" ifadelerine yer verildi.

Milletvekillerine seslenilen açıklamada, "Engelli emeklilik, engellinin hakkıdır! Engelli hakları dokunulamaz" denildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerine seslenilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 aydır beklettiğiniz 7538 Sayılı Kanun sadece Kanun değil; engellinin alınteri ile, gözyaşı ile anasının ak sütü gibi helal olan hakkıdır."