Yeniçağ Gazetesi
26 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı

Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı

Kocaeli'deki Ormanya'da yuva kuran engelli leylekler "Pişmaniye" ile "Bulut"un merakla beklenen yavrusu yumurtadan çıktı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı - Resim: 1

ocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ancak kalıcı hasarları nedeniyle doğaya dönemeyen Pişmaniye ve Bulut isimli leylekler, merkezde eşine az rastlanır bir olaya imza atarak yuva kurup kuluçkaya yattı. Dönüşümlü olarak kuluçka sürecini yürüten çiftin bir yavrusu yumurtadan çıktı.

1 4
Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı - Resim: 2

Göç yolunda travma veya ateşli silah yaralanması sonucu doğaya dönme şansını yitiren leyleklere doğal ortamlarına en yakın şartlarda ev sahipliği yapan ve Osmanlı'nın "Düşkün Leylekler Evi" (Gurebahane-i Laklakan) geleneğinin yaşatıldığı merkez, bu süreci dijital ortama da taşıdı. Leylek çiftinin yavrusunu büyütme evreleri, yaban hayatı bilincini artırmak amacıyla Ormanya'nın YouTube kanalı ile "www.kocaeliseyret.com" adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.

2 4
Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı - Resim: 3
3 4
Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı - Resim: 4
4 4
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro