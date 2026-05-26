Engelli leyleklerin yavrusu yumurtadan çıktı

Göç yolunda travma veya ateşli silah yaralanması sonucu doğaya dönme şansını yitiren leyleklere doğal ortamlarına en yakın şartlarda ev sahipliği yapan ve Osmanlı'nın "Düşkün Leylekler Evi" (Gurebahane-i Laklakan) geleneğinin yaşatıldığı merkez, bu süreci dijital ortama da taşıdı. Leylek çiftinin yavrusunu büyütme evreleri, yaban hayatı bilincini artırmak amacıyla Ormanya'nın YouTube kanalı ile "www.kocaeliseyret.com" adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.