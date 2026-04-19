Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ülke genelinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağı ve sınavın geçerlilik süresinin 4 yıl olacağı bildirildi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI UYGULANDI

2026-EKPSS, Türkiye genelinde 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 1.438 bina ve 27.026 salon kullanıldı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

115 BİNİ AŞKIN ADAY KATILDI

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılan sınava toplam 115.883 aday başvurdu. Adayların 44.872’si kadın, 71.011’i ise erkek katılımcılardan oluştu.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTLERİ UYGULANDI

Sınavda adaylara engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun şekilde hazırlanan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı. Adaylara verilen cevaplama süresi 60 dakika olurken, engel durumlarına göre 20, 30 ve 40 dakika ek süre tanındı.

Engel gruplarına göre sınava katılım dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

4.591 aday: İşitme-1 testine girdi

19.990 aday: Zihinsel engelli testine katıldı

91.302 aday: Genel-görme-işitme 2 testini aldı

Nüfus Müdürlükleri Açık Tutuldu

Kimlik belgesi bulunmayan, nüfus cüzdanını kaybeden veya kimlik kartında fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00’a kadar hizmet verdi.

SONUÇLAR 14 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026’da ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 4 yıl süreyle geçerli olacak.