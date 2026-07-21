Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında engelli bireylere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

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‎Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet alan 14 engelli bireyin katıldığı eğitim programında, trafikte güvenli davranış konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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‎Eğitimde katılımcılara trafikte temel davranış kuralları, trafik kuralları, trafikte saygı ve hoşgörü ile güvenli ulaşım için uyulması gereken temel kurallar anlatıldı. Uygulamalı ve bilgilendirici içeriklerle gerçekleştirilen etkinlikte, trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

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‎İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliği kültürünü toplumun her kesimine yaymak, farkındalığı artırmak ve güvenli ulaşımı teşvik etmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.