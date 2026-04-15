İddiaya göre; A,İ., babasını eve götürürken tartıştı. Olayın devamında babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda A.İ., daha sonra zorla tekerlekli sandalyeden kaldırdı ve sandalyeyi tekmeledi.

Yaşananlara şahit olan mahalledeki bir grup genç ise A.İ'yi babasına yaptığı şiddetten dolayı dövdü. Baba apartmanın bahçe duvarına oturup durumu izledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Mahalleli, A.İ.’nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı için kavganın çıktığını söyledi.

HUZUREVİNDE KALMAK İSTEDİ

Baba, polislere yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. Oğlunun bipolar bozukluk durumu olduğunu, yol kötü olduğu için oğlunun tekerlekli sandalyeyi itemediğini, o nedenle sandalyeden kalkmasını istediğini, oğlunun kendisine bakamadığı için de huzurevinde kalmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bilgi verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Alaattin İ.’yi özel bakım merkezine yerleştirdi.

‘BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR’

O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden komşu ise A.İ.’nin babasına vurduğunu görünce cep telefonuyla kayda başladığını belirterek, “Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım sonra ses yükselince kalkıp baktığında arkadan vurduğunu gördüm. Videolardaki siyah giyinen bir genç var, önce o tek geldi, elinden aldı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ dedi.

Geleni eliyle itti, tekrar götürmeye çalıştı adamı. Ben de dayanamadım polisi aradım, komşular da aradı. Sonra polisler geldi, mahalleli de dayanamadı gençler toplandı darbettiler. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam hasta zaten yürüyemiyor. Adamı zorla ayağı kaldırıyor, ‘Kalk yürü’ diyor. Benim içim acıdı, o gün ben çok ağladım. Ben sadece adamın huzurevine yerleştirilmesini istiyorum, sonuna kadar da peşindeyim” diye konuştu.