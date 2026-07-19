Mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlar, belirlenen şartlar doğrultusunda gümrük vergilerinden muaf şekilde özel tertibatlı araç ithal edebiliyor.
Engelli araç ithalatında yeni dönem: Bakanlık eylül ayını işaret etti
Engelli araç ithalatında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin başvurulara yönelik geliştirilen randevu sisteminin eylül itibarıyla uygulamaya konulacağını açıkladı.Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin başvurularda randevu sistemine geçileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak için, dijitalleşme odaklı uygulamaların geliştirilmeye devam ettiğine işaret etti.
RANDEVU SİSTEMİNE GEÇİLİYOR!
Açıklamanın devamında, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiği ifade edilirken bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden sunulan EAİS aracılığıyla alındığı bildirildi.
Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin, eylül itibarıyla uygulamaya konulacağı belirtildi.
"RANDEVULAR ESAS ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek” denilirken “Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek” ifadelerine yer verildi.
“Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.