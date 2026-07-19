Engelli araç ithalatında yeni dönem: Bakanlık eylül ayını işaret etti

"RANDEVULAR ESAS ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek” denilirken “Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek” ifadelerine yer verildi.