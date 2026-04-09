

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören serebral palsi hastası Fatma Çoban, çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine ulaşmak için eğitimini azimle sürdürüyor. Çoban, özel gereksinimli bir öğretmenin çocuklara farklı bir bakış açısı kazandıracağını vurguladı.

AZMİYLE ÖRNEK OLUYOR

Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Çoban, tüm zorluklara rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdürüyor. Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine ulaşmak için kararlılıkla ilerleyen Çoban, azmiyle dikkat çekiyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Zeynep ve Casım Çoban çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Fatma Çoban, üniversite eğitimine Aksaray’da devam ediyor.

“HEDEFİM ÖĞRETMEN OLMAK”

Küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye büyük bir ilgi duyduğunu belirten Çoban, öğretmenlik hayalini şu sözlerle anlattı:

“Doğuştan serebral palsi hastasıyım. Matematik ve öğretmenliğe daha küçük yaşlarda meraklıydım. Matematik dersinde başarılıydım. Bu yüzden ilkokulda öğretmen olmaya karar verdim.”

Üniversiteyi kazandığında herhangi bir korku yaşamadığını ifade eden Çoban, “Hayata karşı hep öğrenme isteğim vardı. Uzak bir şehre gelmek beni korkutmadı. Hocalarım her zaman destek oldu. Hedefim öğretmen olmak. Çocuklarla iç içe olmak istiyorum” dedi.

“FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIR”

Özel gereksinimli bir öğretmen olmanın önemine dikkat çeken Çoban, bu durumun öğrenciler üzerindeki etkisini şöyle dile getirdi:

“Çocukların özel gereksinimli bir öğretmenlerinin olması onlara farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Engellerin başarı için bir engel olmadığını benim sayemde görebilirler.”

UYUMLU VE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

ASÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin ise Fatma Çoban’ın üniversite hayatındaki uyumuna dikkat çekti. Şahin, Çoban’ın bilinçli bir öğrenci olduğunu belirterek, “Üniversiteye geldiğinde engelli birimine başvurarak ihtiyaçlarını ifade etti. Kendisi haklarının farkında olan bir öğrenci” dedi.

Çoban için gerekli akademik düzenlemelerin yapıldığını belirten Şahin, “Asansör kartı verildi, sınavlarda okuyucu ve yazıcı desteği sağlanıyor. Fatma, uyumlu bir öğretmen adayımız ve gelecekte meslektaşımız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ERİŞİLEBİLİRLİK VURGUSU

Üniversitelerde engelli bireyler için sağlanan imkânların, eğitimde fırsat eşitliği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Fatma Çoban’ın hikâyesi, bu desteklerin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Fatma Çoban’ın kararlılığı ve eğitim azmi, hem öğrenciler hem de eğitim camiası için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu süreçte, engelli bireylerin eğitim hayatına daha güçlü katılımını sağlayacak adımların artması bekleniyor.