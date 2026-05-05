Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda, küresel jeopolitik gerilimlerin ve savaş ortamının makroekonomik dengeler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Karahan, özellikle enerji ve lojistik maliyetlerindeki tırmanışın Nisan ayı enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissedildiğini vurguladı.

ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR

“Savaşın enerji ve ulaştırma fiyatlarında tetiklediği artışlar, Nisan ayında da enflasyonu yukarı yönlü baskılamaya devam etti. Enerji kalemindeki yıllık enflasyon, son iki ayda 19 puanlık sert bir yükseliş kaydetti."

Enflasyonun yüksek seviyelerini koruduğuna dikkat çeken Karahan, son üç aylık ortalamalara bakıldığında enflasyonun ana eğiliminde yukarı yönlü bir hareketliliğin gözlendiğini ifade etti.

Küresel gelişmelerin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını belirten Karahan, bu durumun Merkez Bankası'nın kararlılığını etkilemeyeceğini söyledi. Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, tüm para politikası araçlarının güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği mesajını Karahan verdi.

‘UZUN DÖNEMİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK’

Karahan cari açığın yılın ilk çeyreğinde, dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte, millî gelire oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdüğüne parmak basarak, "Savaşın enerji fiyatlarında tetiklediği hızlı yükseliş, mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı cari dengeye pozitif katkı verdi. Ancak, korumacı önlemlerin halihazırda küresel talep üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklere, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artışın faaliyeti sınırlayıcı ikincil etkileri kaynaklı riskler de eklendi. Bu gelişmeler yılın geri kalanında dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. 2026'da cari açığın millî gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.