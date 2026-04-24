Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Nisan 2026 dönemini kapsayan “Hanehalkı Enflasyon Beklentileri” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Rapor, toplumun genelinde hayat pahalılığına dair endişelerin arttığını ve enflasyon beklentilerinde sert bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

BEKLENTİLERDE 10 PUANLIK SIÇRAMA

Bir önceki aya kıyasla ekonomik güvenin zayıfladığı gözlenen raporda, hanehalkının 1 yıl sonrasına dair ortalama enflasyon öngörüsü 10,3 puanlık bir artışla yüzde 60 seviyesine fırladı. Enflasyonun düşeceğine dair iyimserlik besleyenlerin oranı ise 11,8 puanlık kayıpla yüzde 17,9’a kadar geriledi. Toplumun büyük bir kesimi, fiyat artışlarının yüzde 41-60 bandında kalacağını düşünüyor.

KADINLAR VE 55-64 YAŞ GRUBU DAHA KARAMSAR

Araştırma, enflasyon algısının cinsiyet ve yaş grupları arasında farklılaştığını gösterdi. Kadınların enflasyon beklentisi yüzde 64,7 ile erkeklerin (yüzde 56,8) bir hayli önünde yer aldı. En yüksek karamsarlık yüzde 70,9 ile 55-64 yaş aralığındaki katılımcılarda ölçüldü.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE BEKLENTİ TABLOSU

Geçim şartlarının etkisiyle meslek kolları arasında da farklı öngörüler hakim. Sabit bir geliri olmayan işsizler ve gelecek kaygısı taşıyan öğrencilerde görüldü. Emekli ve yevmiyeliler, bu gruptaki beklenti yüzde 66 ile ortalamanın üzerinde seyrediyor.

İşverenler ve kendi hesabına çalışanlar, yüzde 52,3 ile diğer gruplara göre nispeten daha iyimser bir tablo çizdi.

Uzmanlar, beklentilerdeki bu bozulmanın sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, aynı zamanda "ekonomik algının bozulması" anlamına geldiğini vurguluyor. Hanehalkının enflasyonun artacağına dair inancı, tüketim harcamalarını öne çekmesine ve piyasadaki fiyatlama davranışlarının kontrol dışına çıkmasına neden olabiliyor.