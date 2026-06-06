Türkiye’de enflasyonla mücadele sürerken, açıklanan son veriler küresel ekonomi açısından dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin açıkladığı veriler doğrultusunda yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye, uzun yıllardır yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerle mücadele eden Arjantin’i geride bırakarak G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna yükseldi.
Enflasyon yüzyılı: Türkiye Arjantin'i bile geçti
Türkiye, yüzde 32,61’lik yıllık enflasyonla bir dönem yüzde 300’lük enflasyonla gündeme gelen Arjantin’i bile geride bırakarak G20’nin en yüksek enflasyonuna sahip ülkesi oldu. Küresel sıralamada da dördüncülüğe yükselen Türkiye’de adeta enflasyon yüzyılı yaşanıyor.Derleyen: Cemile Kurel
KÜRESEL SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Bir dönem yıllık enflasyonun yüzde 300 seviyelerine yaklaştığı Arjantin’de, Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin uyguladığı sıkı maliye politikaları ve kapsamlı kemer sıkma önlemleri sonuç vermeye başladı. Ülkede yıllık enflasyon oranı yüzde 32,4 seviyesine kadar gerilerken, Türkiye’nin yüzde 32,61’lik oranı Arjantin’in önüne geçmesine neden oldu.
Böylece Türkiye yalnızca G20 ülkeleri arasında değil, aynı zamanda OECD ülkeleri içerisinde de en yüksek enflasyona sahip ülke haline geldi. Son veriler, küresel enflasyon liginde de önemli bir değişime işaret ediyor.
DÜNYADA İLK DÖRTTE
Uluslararası karşılaştırmalara göre Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyona sahip dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin önünde yalnızca ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela, Güney Sudan ve İran yer alıyor.
Güncel verilere göre yıllık enflasyon oranları şu şekilde sıralanıyor:
Venezuela: Yüzde 612
Güney Sudan: Yüzde 113
İran: Yüzde 50
Türkiye: Yüzde 32,61
Arjantin: Yüzde 32,4
Bu tablo, Türkiye’nin küresel ölçekte enflasyon sorununun halen ciddi boyutlarda devam ettiğini ortaya koyuyor.
AVRUPA’DA AÇIK ARA ZİRVEDE
Türkiye, savaşta olan Ukrayna'yı bile geçerek Avrupa ülkeleri arasında da en yüksek enflasyona sahip ülke olmayı sürdürüyor. Avrupa’daki rakipleriyle kıyaslandığında aradaki farkın oldukça açıldığı görülüyor.
Son verilere göre Avrupa ülkelerindeki yıllık enflasyon oranları şöyle:
Türkiye: Yüzde 32,6
Romanya: Yüzde 10,7
Ukrayna: Yüzde 8,6
Kosova: Yüzde 7,5
Bulgaristan: Yüzde 7
Türkiye’nin enflasyon oranı, Avrupa’daki en yakın rakibi olan Romanya’nın yaklaşık üç katına ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu farkın Avrupa ekonomileri ile Türkiye arasındaki fiyat istikrarı ayrışmasını daha da belirgin hale getirdiğine dikkat çekiyor.
G20 ÜLKELERİNDE DE ZİRVE
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 ülkeleri arasında da Türkiye dikkat çekici biçimde ayrışıyor. Türkiye ve Arjantin dışındaki G20 ülkelerinde enflasyon oranlarının büyük ölçüde tek haneli seviyelerde kalması, Türkiye’nin yaşadığı fiyat baskısının boyutunu gözler önüne seriyor.
G20 ülkelerinde öne çıkan bazı enflasyon oranları şöyle:
Türkiye: Yüzde 32,61
Arjantin: Yüzde 32,4
Rusya: Yüzde 5,6
Meksika: Yüzde 4,45
Brezilya: Yüzde 4,39
Bu veriler, Türkiye’nin benzer ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerden önemli ölçüde ayrıştığını gösteriyor.