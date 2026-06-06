Enflasyon yüzyılı: Türkiye Arjantin'i bile geçti

KÜRESEL SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Bir dönem yıllık enflasyonun yüzde 300 seviyelerine yaklaştığı Arjantin’de, Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin uyguladığı sıkı maliye politikaları ve kapsamlı kemer sıkma önlemleri sonuç vermeye başladı. Ülkede yıllık enflasyon oranı yüzde 32,4 seviyesine kadar gerilerken, Türkiye’nin yüzde 32,61’lik oranı Arjantin’in önüne geçmesine neden oldu.

Böylece Türkiye yalnızca G20 ülkeleri arasında değil, aynı zamanda OECD ülkeleri içerisinde de en yüksek enflasyona sahip ülke haline geldi. Son veriler, küresel enflasyon liginde de önemli bir değişime işaret ediyor.