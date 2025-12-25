Türkiye'de yüksek enflasyon ve dolar kurunun neden olduğu alım gücü kaybı nedeniyle yurttaşlar cebindeki parayla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz oldu. Cebindeki paranın ihtiyaçlarına yetmemesinden dolayı kredi kartına sarılan yurttaşlar borç batağına saplandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayımladığı "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı" raporu, borç yükü altındaki vatandaşın finansal tablosundaki bozulmayı gözler önüne serdi. 2025 yılının ilk 10 ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişiye ulaştı.

EKİM AYINDA ZİRVE YAPTI

Rapora göre, sadece ekim ayı verileri bile tablonun vahametini kanıtlıyor. Ekim ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı 153 bin 378 olarak kaydedilirken; aynı dönemde bireysel kredi borcu nedeniyle icralık olanların sayısı 123 bin 753 oldu. Bu veriler, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı kredi kartlarında geri ödeme kapasitesinin zorlandığını gösteriyor.

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLARDA YÜZDE 142’LİK REKOR ARTIŞ

t24'ün haberine göre, raporun en çarpıcı noktalarından biri de bankaların bilançolarındaki "kara liste" kalemlerinde görüldü. Ekim ayı itibarıyla, bireysel kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye olunacak (batık) alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 142 gibi sarsıcı bir artış göstererek 261 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, borçların sadece sayısal olarak değil, hacimsel olarak da yönetilemez bir boyuta evrildiğine işaret ediyor.