Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, köşe yazısında Türkiye'nin enflasyon sorununa dikkat çekerek, "Türkiye’nin enflasyonu tek haneye düşürme umudu giderek kayboluyor, 3 yıla yaklaşan ekonomik program süresince, ancak 30’lu seviyelere düşürülebildi" ifadelerini kullandı.

Sağlam'a göre, bu yıla ilişkin ilk veriler karamsarlığı artırırken, yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda yeniden yükselme tehlikesi bulunuyor.

Sağlam, Web-TÜFE platformunun son verilerine göre şubat ayında yüzde 2.89 oranında enflasyon beklentisi olduğunu belirterek, "Gıda fiyatlarındaki artışın hala devam ettiği görülürken, dünya petrol fiyatlarına bağlı akaryakıt fiyatlarında devam eden artış ve ramazan ayına ilişkin tüketici beklentilerinin artacak olması, mevcut tahminin düşme ihtimalini azaltıyor" dedi.

BAZ ETKİSİYLE YÜKSELİŞ TEHLİKESİ

Baz etkisi nedeniyle şubat ayı enflasyonunun TÜİK rakamlarına aynen yansımaması halinde bile yıllık enflasyonun düşüş trendine son verip yeniden yükselişe geçebileceği uyarısında bulunan Sağlam, "Geçen yıl şubatta yüzde 2.27 oranında aylık artış gerçekleşmişti. Eğer bu rakamın üzerinde bir şubat ayı enflasyonu görürsek, otomatik olarak, yıllık enflasyon yeniden yükselişe geçmiş olacak" şeklinde yazdı.

Sağlam, 2025 mart ayındaki aylık enflasyonun yüzde 2.46 olduğunu hatırlatarak, bu yükselişin mart sonunda da devam etme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Yıllık enflasyonun ancak yaz aylarında yeniden düşüş trendine girme ihtimalinin belireceğini belirten Sağlam, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 20’nin altına inme ihtimalinin neredeyse imkansızlaştığını ifade etti.

MERKEZ BANKASI HEDEFİ VE FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı 2026 Enflasyon Raporu'na değinen Sağlam, iktisatçıların bir bölümünün yüzde 16'lık hedefin değişmeyeceğini tahmin ettiğini, bazılarının ise yüzde 19'a yükseltilmesini beklediğini aktardı.

Sağlam, hedef değişikliğinden bağımsız olarak enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesinin zorlaştığını belirterek, "Hedef değişmezse faiz indirimi de biter" uyarısında bulundu.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasaların beklentisinin 2026 sonunda yüzde 24 civarında enflasyonla yılı tamamlamak yönünde olduğunu belirten Sağlam, "Bunun ardından, büyük ihtimalle 2027 sonbaharında erken seçime gidilmesi ve yeni yılla başlayacak seçim ekonomisi uygulamalarıyla, enflasyonla mücadelenin sona ereceği beklentisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Sağlam, yakın ve orta dönemde enflasyonun tek haneye inme ihtimalinin olmadığını vurgulayarak, programın başarısızlığını eleştirdi:

"2023 yılında programa başlanırken, 2025’de enflasyonun tek haneye ineceği hedefinin bulunduğunu düşünürsek, programın ne kadar başarısız olduğu, kendiliğinden ortaya çıkıyor."