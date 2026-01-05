Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti

Bu gelişmelerin ardından özel öğretim kurumlarının yeni eğitim yılı için uygulayabileceği zam oranları da açıklandı. NTV muhabiri Merih Ak’ın aktardığı bilgilere göre; okul öncesi ile 1., 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrenim ücretlerine en fazla yüzde 43,92 oranında zam yapılabilecek.