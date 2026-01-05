Aralık ayında enflasyon, tahminlerin altında kalarak yüzde 0,89 oranında yükselirken, 2025 yılı genel enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti
TÜİK’in aralık ayına ait enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranları netlik kazandı. Bu veriler doğrultusunda özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yapabileceği ücret artışlarına ilişkin üst sınırlar da belirlendi.
Aynı dönemde Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,75 artış gösterdi, yıllık artış ise yüzde 27,67 seviyesinde gerçekleşti.
Bu gelişmelerin ardından özel öğretim kurumlarının yeni eğitim yılı için uygulayabileceği zam oranları da açıklandı. NTV muhabiri Merih Ak’ın aktardığı bilgilere göre; okul öncesi ile 1., 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrenim ücretlerine en fazla yüzde 43,92 oranında zam yapılabilecek.
Aynı okulda öğrenimine devam eden ara sınıflar için bu oran yüzde 30,74 olarak belirlendi. Eğitim hizmeti dışındaki diğer ücret kalemlerinde (servis ve yemek giderleri hariç) ise artış oranı yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.
Özel okulların, belirlenen bu oranların üzerine çıkmasına izin verilmeyecek.