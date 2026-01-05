Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 15°
Anasayfa Ekonomi Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti

Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti

TÜİK’in aralık ayına ait enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranları netlik kazandı. Bu veriler doğrultusunda özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yapabileceği ücret artışlarına ilişkin üst sınırlar da belirlendi.

Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 1

Aralık ayında enflasyon, tahminlerin altında kalarak yüzde 0,89 oranında yükselirken, 2025 yılı genel enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.

1 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 2

Aynı dönemde Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,75 artış gösterdi, yıllık artış ise yüzde 27,67 seviyesinde gerçekleşti.

2 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 3

Bu gelişmelerin ardından özel öğretim kurumlarının yeni eğitim yılı için uygulayabileceği zam oranları da açıklandı. NTV muhabiri Merih Ak’ın aktardığı bilgilere göre; okul öncesi ile 1., 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrenim ücretlerine en fazla yüzde 43,92 oranında zam yapılabilecek.

3 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 4

Aynı okulda öğrenimine devam eden ara sınıflar için bu oran yüzde 30,74 olarak belirlendi. Eğitim hizmeti dışındaki diğer ücret kalemlerinde (servis ve yemek giderleri hariç) ise artış oranı yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.

4 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 5

Özel okulların, belirlenen bu oranların üzerine çıkmasına izin verilmeyecek.

5 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 6
6 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 7
7 8
Enflasyon verileri açıklandı: Özel okullarda zam oranları netleşti - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
