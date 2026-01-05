TÜİK, emekli, memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artarak piyasa beklentilerinin altında geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı üzerinden yapılacak maaş zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı en düşük maaş yüzde 12,19 zamla 18 bin 938 lira oldu. En düşük memur maaşı ise 58 bin 300 liraya geldi.

MEMUR SEN’DEN SERT TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası gelen maaş zammına tepki gösterdi. En düşük memur maaşının 58 bin 300 lira olduğunu belirten Yalçın, bu maaşı alan birisinin evlilik hayali kuramayacağını, ev kuramayacağını belirten Yalçın, 30 yıllık memurun emekli ikramiyesinin 980 bin lira olduğunu, bu paraya ev değil kulübe bile alınamayacağını söyledi.

Yalçın, "Eylem kesinlikle gündemimizdedir. Bunu herkes bilsin" diyerek bugün seyyanen zam ve toplu sözleşme sisteminde değişiklik taleplerini dile getirmek için basın toplantısı yaptıklarını belirtti.

DİSK-AR’DAN ENFLASYON RAPORU

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırma merkezi DİSK-AR, yayınladığı son raporda asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadar değer kaybettiğini gözler önüne serdi. Hazırlanan rapora göre 2025 yılında asgari ücret enflasyon karşısında 6 bin 828 lira değer kaybetti. Raporda, asgari ücrete yapılan 5 bin 971 TL’lik artışın, resmi enflasyon farkını dahi karşılamadığına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca TÜİK’e yönelik şeffaflık eleştirileri de yer aldı. TÜİK’in, yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamayı sürdürmediği hatırlatılarak, bu durumun enflasyon verilerine yönelik güvensizliği artırdığı ifade edildi.