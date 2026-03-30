DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle yaptığı toplantıda sorulan bir soru ilginç anlara sahne oldu.

ENFLASYON SORUSU BABACAN’I GÜLDÜRDÜ

Suriçi Grubu’nun konuğu olarak yaklaşık 150 kişilik gruba konuşan Ali Babacan’a, “Hükümet, enflasyon ve büyüme rakamları hedeflerini tutturabilir mi?” diye soruldu.

Ali Babacan, soruya cevap vermeye hazırlanırken salondan kahkaha ve gülme sesleri yükseldi. Bunun üzerine kendisi de gülmeye başlayan Babacan, “Sanırım cevabı salondan aldık.” karşılığını verdi.

‘TÜİK BAŞKANI EĞİLİP BÜKÜLMEDEN DOĞRU RAKAM NE İSE ONU AÇIKLASIN’

TÜİK’in rakamlarına eskisi gibi insanların güvenemediğine işaret eden Ali Babacan, ekonomi yönetiminde olduğu döneme ilişkin şunları söyledi:

“TÜİK Yasası’nı çıkardığımızda, başkan ve yönetiminin beş yıl boyunca görevden alınmamasıyla ilgili bir madde koyduk yasaya. İstedik ki, TÜİK Başkanı eğilip bükülmeden doğru rakam ne ise onu açıklasın. Ben tam 11 yıl ekonominin başında oldum. Enflasyon rakamlarını her ayın üçünde saat 10.00’da TV’den öğrendim. 11 yıl boyunca hiçbir zaman TÜİK Başkanı’nı arayıp da ‘Bu ay enflasyon nasıl?’ diye sormadım.”