Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 48.199,39 puan seviyesinde kaldı.S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.839,24 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 22.913,91 puana yükseldi.

Orta Doğu’daki geçici ateşkese ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağını korurken, enflasyonun martta hızlandığına işaret eden verilerin ardından pay piyasaları pozitif bir açılış gerçekleştirdi.

İsrail’in Lübnan’a saldırılarının sürmesi ve İran’ın ateşkes ihlali açıklamalarıyla artan risk algısı, yarın başlayacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran’a, “Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur.” çağrısında bulundu.

Petrol fiyatları, küresel petrol taşımacılığı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler nedeniyle savaş öncesi seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 95,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 98,40 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.Ülkede TÜFE, enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle martta Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık artışını kaydederken, yıllık enflasyon da Mayıs 2024’ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.