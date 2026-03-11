Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından sunulan yılın ilk enflasyon raporunda 2026'ya ilişkin tahmin aralığının yükseltilmiş ve daha önce yüzde 13-19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 aralığına çekmişti. 2026 için ara hedef ise yüzde 16 seviyesinde korunmuştu.

TÜİK hesaplamalarına göre bile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda Ocak ayında % 4,84 ve Şubat ayında ise % 2,96 oranında artmıştı. Neticeten enflasyonda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 2026 Şubat’ta %7,95 olmuştu.

Sadece bu iki aylık gelişmeler bile 2026 yılı ile ilgili enflasyon tahminlerini çöpe atmaya yeterdi ama “hemberek üzerine zemberek” mart ayındaki gelişmeler ortaya çıktı harp oldu darp oldu.

Neticede artık rahatlıkla 2026 yılı için ortaya atılan ve sonra güncellenen enflasyon tahmini “yalan oldu” diyebiliriz.

Sadece enflasyon tahmini yalan oldu demek de yetmez!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “sözde” enflasyon ile mücadele programı da yalan oldu dememiz de gerekir.

Bildiğiniz gibi Mehmet Şimşek’in göreve gelişinin üstünden yaklaşık üç yıl geçmiş bulunmaktadır, bu süre zarfında Şimşek tüm gelirleri aşırı miktarda baskılamış, vergileri artırmış ve kurları baskılamıştı.

Enflasyon ile mücadele programı diye anlatılan hikayeye göre ücretler baskılanıp vergiler ile halkın harcanabilir gelirleri azaltılınca vatandaşlar harcama yapamayacak vatandaş harcama yapamayınca da fiyatlar artmayacaktı. Ciddi bir ekonomik mantığı olmayan bu iddia tutmadı, programın bu ayağı işlemedi.

Şimşek ihracatı artırıp ithalatı düşürecek ve bu şekilde cari açığı kapatıp Türkiye’yi döviz kazanarak borçlarını ödeyebilir bir ülkeye dönüştürecekti.

Bu da olmadı, Türkiye ithalatından fazla ihracat yaparak döviz kazanıp döviz borçlarını ödeyebilecek bir ülke haline gelmedi.

Dahası Şimşek Türkiye’ye yabancı yatırım çekecek, onlarda döviz getirecekti bu da olmadı hatta Türkiye’de var olan yabancı hatta yerli yatırımcılar bile kaçtı, başka ülkelere gitti.

Neticede halk acı çekti, ihracatçı ezildi, ithalatçı bayram etti carry trade yapan Londra’daki tefeciler zil takıp oynadı ama enflasyon düşmedi, bu politikalar ile düşmesi de mümkün de değildir.

Bakınız Türkiye artık yokuş aşağı koşar adım seçimlere gitmektedir ve bu günkü ekonomi politikaları ile seçimlere gidilirse AKP’nin sandığa gömüleceği de kesindir.

Recep Bey çok büyük bir olasılıkla hem bu politikaların sonuç vermemesini ve hem de yaklaşan seçimleri değerlendirip çok yakın bir zamanda Mehmet Şimşek’i kapının önüne koyacaktır.

Mehmet Şimşek kapının önüne konduktan sonra ise belirlenecek yeni ekonomi yönetiminin seçim ekonomisi uygulayacağı kesindir.

Bu dediklerimin ne zaman gerçekleşeceğini bilmek içinde bir kahin olmaya falan gerek yoktur, çünkü seçimlerden en az bir yıl önce seçim ekonomisi uygulanmaz, vatandaşın eli bollaştırılıp çektikleri unutturulmazsa seçim ekonomisi uygulamanın bir faydası olmayacaktır.

Seçimlerin en geç 2028 Mayısında olacağı düşünülürse 2027 Mayısı köprüden önce son çıkıştır.

Recep Bey’in bir kere daha aday olabilmesi için ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin 360 oy gerektiren nitelikli çoğunlukla “seçimlerin yenilenmesi kararı” alması gerekmektedir ama bu noktada Cumhur İttifakının yeterli sandalye sayısı bulunmamaktadır!

Cumhur İttifakının yeterli sandalye sayısı bulunmadığı için muhalefetten de destek alınması gerekmektedir, fakat bunun için de muhalefet seçimleri öyle göstermelik olarak birkaç ay öne almak yetmez demektedir.

Bu noktada bana göre uzlaşılabilecek tarih aralığı Mayıs 2027 ile Kasım 2027 arasındaki bir gün olacaktır.

Tekrar başa dönersek bu bugün itibariyle bu tarih aralığına yaklaşık bir yıl kalmış bulunmaktadır yani Mehmet Şimşek’in programını uygulamak için önünde sadece birkaç ayı kalmıştır.

Mart ayındaki gelişmeleri de dikkate alınca bu programdan sonuç beklemek ve hedeflerini tutturabileceğini ummak mümkün değildir bu da Şimşek programına daha da önce son verilebileceğine işaret etmektedir.