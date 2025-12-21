Türkiye'de yükselen enflasyon ve dolar kuruyla birlikte yurttaşın alım gücü düştü. Sofrasından en temel gıda ürününü dahi çıkartan yurttaşlar kuru ekmeğe akın etti.

Dünya Bankası tarafından paylaşılan güncel veriler, küresel ekmek tüketim alışkanlıklarını ve pazar büyüklüğünü ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre Türkiye, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketim miktarında en yakın rakibine büyük fark atarak dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını mercek altına alan rapora göre, Türkiye’de bir birey yılda ortalama 199,6 kilogram ekmek tüketiyor. Bu miktar ile Türkiye, dünya sıralamasının en tepesine yerleşti. Türkiye'yi, yıllık 135 kilogram tüketim ile Sırbistan takip ederken, üçüncü sırada 131,1 kilogram ile Bulgaristan yer aldı.

AVRUPA VE DÜNYA GENELİNDE TÜKETİM RAKAMLARI

Listenin devamında ülkelerin ekmek tüketim miktarları arasında belirgin farklar gözlemlendi. Balkan ülkelerini 88 kilogram ile Ukrayna ve 74 kilogram ile Kıbrıs izledi. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise tüketimin daha düşük seyrettiği görüldü. Örneğin; Almanya’da yıllık tüketim 57 kilogram, Fransa’da 50 kilogram ve İtalya’da 44 kilogram olarak kaydedildi.

Listenin en alt basamaklarında ise ekmek tüketiminin oldukça sınırlı olduğu Asya ve Güney Amerika ülkeleri yer aldı. Çin’de kişi başına tüketim yıllık 5,83 kilogram seviyesinde kalırken, dünyanın en düşük ekmek tüketimi 1,75 kilogram ile Hindistan’da ölçüldü.

KÜRESEL EKMEK PAZARI 533 MİLYAR DOLARA GİDİYOR

Raporun ekonomik veriler kısmında, ekmek üretiminin küresel ölçekteki ticari büyüklüğüne de yer verildi. 2025 yılına yönelik öngörülere göre, dünya genelinde ekmek üretiminden elde edilen gelirin yıllık bazda yüzde 6,25 oranında bir büyüme sergileyeceği tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte küresel ekmek pazarı gelirinin 533,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ÜLKELERİN YILLIK TÜKETİM VERİLERİ

Dünya Bankası’nın listesinde yer alan bazı önemli ülkelerdeki tüketim miktarları şu şekilde sıralandı:

Arjantin: 72,00 kg

Yunanistan & Polonya & Danimarka: 70,00 kg

Rusya & İsveç: 54,00 kg

İngiltere: 37,00 kg

Japonya: 28,30 kg

ABD: 17,00 kg

Brezilya: 2,88 kg