İşçi, memur ve emeklile­re yılbaşında yapılan zamlar daha yılın ilk yarısında reel anlamda ciddi derecede eridi. Bu erimeyi ise hükümet temmuzda emekli ve memurlara farkları verecek. TÜİK’in altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarda artışlar yapılacak.

Temmuz-A­ralık 2025 döneminde yüzde 12,19 oranında zam yapılırken, daha ocak-mart döneminde yüzde 10,04’e ula­şan birikimli artışla bu emek­lilerin ilk yarı zammı büyük oranda geri alınmış oldu. Nisanda ise bu oranda yüzde 14,64’e geldi. Yüzde 2,1; enflasyon ocak-mayıs döne­minde yüzde 16,61’e ulaştığın­da ise yüzde 3,8 altına kadar geriledi. Haziran ayı enflasyon verisi ise 3 Temmuz’da belli olacak.

EMEKLİ VE MEMURUN KAYBI

Dünya köşesi yazarı Naki Bakır bugünkü köşe yazısında maaş zamlarındaki ciddi erimeye değinirken, haziran ayı enflasyonuna dair 1 ila 1,5 oranında bir enflasyon farkının eklenmesi ile SSK ve BAĞ- KUR aylığında yılbaşına göre reel kayıp yüzde 5’i bulacağını ifade etti. Memurların artışının ise sıfırlanacağını Bakır söyledi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ikinci yarı için yüzde 18 dolayında beklenen enflasyon kadar zam alırsa, aylıkları reelde ocak ayı düzeyine geri geleceğine Bakır dikkat çekti. Bakır şu ifadeleri kullandı:

“Ha­ziranda aylık enflasyon yüzde 1 gelirse 6 aylık birikimli enf­lasyon yüzde 17,8’e; yüzde 1,5 gelirse yüzde 18,4’e ulaşacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli ay­lığındaki reel kayıp; yüzde 1’lik haziran enflasyonu olasılığın­da yüzde 4,7’ye; yüzde 1,5’lik aylık enflasyon olasılığında ise yüzde 5,2’ye varacak.”

Memur emeklisinin kaybını da çıkaran Bakır, “Memur ve emeklilerinin 2026 ilk yarı toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belir­lenirken, 2025’in ikinci yarı­sında aldıkları yüzde 5’lik zam ve aynı dönemde gerçekle­şen TÜFE artışına göre olu­şan yüzde 6,85’lik enflasyon farkının da eklenmesi ile ocak ayındaki artış yüzde 18,60 olarak uygulanmıştı. İlk beş ayın sonu itibarıyla bu zam­mın yüzde 98,3’lük kısmı ge­ri alınmış oldu, başka deyişle reel maaş ve aylıklar mayıs so­nu itibarıyla Aralık 2025 dü­zeyinin sadece yüzde 1,7 üze­rinde kaldı. Haziran TÜFE ar­tışı beklendiği gibi yüzde 18’i aşarsa altı aylık birikimli enf­lasyonla bu kesimin maaş ve aylıklarına yılbaşında yapılan zamlar da neredeyse tama­men geri alınmış olacak” ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRETLİ 2027’YE REEL KAYIPLA GİRECEK’

Haziran için düşük enflasyon beklentisi olduğun parmak basan Bakır, “Yüzde 1,5 ve üzeri altı aylık enflasyonu yukarı taşırken, yüzde 1,3 ve altı ise reel erime hesaplarını bir miktar sınırlayacak” dedi.

Reel asgari ücrette de ciddi erime yüzde 8,9’a geldiğine dikkat çeken Bakır, alım gücünün ise 24 bin 73 liraya indiğini belirtti. Bakır, Altı aylık birikimli enflasyonun yüzde 17,8 olması durumunda asgari ücrette reel artış haziran sonu itibarıyla yüzde 7,8’e; yüzde 18,4 olasılığına göre ise yüzde 7,3’e ineceğini belirtti.

Bakır, “Birikimli enflasyonun yüzde 27’ye ulaştığı ayda asgari ücrete bu yılın tümü için yapılan artış reel bazda sıfırlanacak. Birikimli enflasyon yıl içinde bu düzeyi aştığında ise asgari ücret reel olarak 2025 sonundaki düzeyinin de altına inmiş olacak. Enflasyonda Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmininin üst bant değeri olan yüzde 26’lık hedefin tutma şansı zayıf, daha yüksek yıllık enflasyon olasılığında ise asgari ücretli 2027’ye reel kayıpla girecek” şeklinde konuştu.

‘REFAH PAYI OLMAZSA…’

Reel bir kaybın alacağına dikkat çeken Bakır, “Nisandan beri reel kayıpta olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, ikinci yarı için, ilk yarıda yüzde 18 dolayında olması beklenen enflasyon kadar zam alacak. Bu durumda reel olarak aylıkları ancak Ocak 2026 düzeyine geri gelmiş olacak” dedi. Yıllık bazda değerlendiren Bakır şu ifadeleri kullandı:

“Ancak yıllık bazda bakıldığında ise altı aylık dönemlerde yapılan iki zammın bileşik oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 32- yüzde 33; memur ve emeklilerinde ise yüzde 34- yüzde 35 olacak. Buna göre refah payı vb. ilave ödeme olmazsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri yıllık bazda yüzde 30’un da üzerinde kalma olasılığı güçlü olan yıllık enflasyon dolayında bir artışla bu yılı tamamlayacak.”