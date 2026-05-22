CHP iç çekişmeler ile belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları yüzünden kendi derdine düştü ve siyasi iktidarı zorlayacak hamleler yapamaz hale geldi.

Ama Ak Parti yine de rahat değil.

Çünkü onun enflasyon gibi adeta ana muhalefet görevini üstlenmiş çetin bir rakibi var.

Buna çare bulamazsa önümüzdeki seçimde çok zorlanır.

***

Peki, o çareyi bulması mümkün mü?

Mevcut tarım ve hayvancılık politikasıyla pek mümkün görünmüyor bu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği raporunda şöyle diyor:

“Çiftçilerimizin yaş ortalaması 59’a yükseldi.

Bu durum gençlerimizin tarımdan ve kırsal kesimden hızla uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Gençlerimizi tarımsal üretime yönlendirecek doğru politikalar uygulanmaz ve çiftçilik mesleğinin saygınlığı geri kazandırılmazsa, ülkemizin gıda arz güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya kalır.

Unutmayalım ki, tarım bir ülkenin geleceğidir. Kırsalın canlılığı da tarımın sürdürülebilirliği ile sağlanabilir.”

***

Çok geniş ve verimli toprakları olan Türkiye’nin ithal ettiği tarımsal ürünler arasında arpa, buğday, ayçiçeği, mısır, pirinç, kuru fasulye, nohut, incir, üzüm ve domatesin de yer alması üzücü değil mi?

Söz konusu ürünleri Rusya, Moldova, Fransa, ABD, Meksika, Hindistan, Kanada, Almanya, İran, Şili, Kazakistan, Srilanka ve Güney Afrika’dan ithal ediyoruz.

Yerli tarımın gelişmesinde başrolü oynaması gereken kamu kurumu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bile satışa sürdüğü ürünlerin bir bölümünü ithal ediyor artık. Örneğin, geçenlerde aldığım TMO marka kırmızı mercimek paketinin üzerinde “Menşei ülke: Kazakistan” yazıyordu.

Evet, tarımı yeterince desteklemeyen, çiftçinin emeğinin hakkını almasını sağlayamayan, ithalattan medet uman, gençleri köylerden kaçıran bir tarım politikası enflasyonun ana nedenlerinden biridir, değiştirilmesi gerekir.

***

Hayvancılıkta da benzer bir tablo söz konusu.

Yerli üretim desteklenmiyor, kırmızı et ihtiyacının bir bölümü ithalatla karşılanmaya çalışılıyor.

Damızlık düve, besilik dana, kasaplık sığır, koyun, kuzu, keçi de ithal ediliyor.

Bunlar yetmezmiş gibi hayvanlar için yem, saman, aşı, ilaç da ithal ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor.

Ve sonuçta vatandaş kasap ve market etiketlerinde sürekli olarak bol sıfırlı rakamlarla karşılaşıyor.

***

Özetlemek gerekirse:

Siyasi iktidar tarım ve hayvancılık politikasını değiştirmezse “ana muhalefet enflasyon” karşısında büyük sıkıntı yaşar ve ister erken ister zamanında yapılacak bir seçime endişeler duyarak kaybetme korkusu içinde girer.

+++++

DAHA NE BEKLENİYOR?

Sadece son bir haftada yaşanan silahlı şiddet olaylarından birkaçını hatırlayalım:

-Mersin’de bir kişi, farklı yerlerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Yakalanacağını anlayan saldırgan kendi yaşamına da son verdi.

-Antalya’nın Serik ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde kendisine selektör yapan grupla yaşadığı tartışma sonrası silahını çekip ateşlediğini söyledi.

-Tekirdağ’ın Gebze ilçesinde bir iş merkezinde çıkan silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekibi saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis memuru şehit oldu.

***

Türkiye’de bireysel silahlanma ciddi boyutlara ulaştı.

Umut Vakfı’nın 2025 yılıyla ilgili verileri korkutucu:

-Bireysel silah sayısı sürekli olarak artıyor. Halkın elinde 4 milyonu ruhsatlı olmak üzere yaklaşık 40 milyon silah var.

-Her gün çoğu silahlı saldırı sonucu olmak üzere ortalama 6 kişi öldürülüyor, 9 kişi yaralanıyor.

***

Bu veriler ışığında daha önce yaptığım bir çağrıyı tekrarlamak istiyorum:

“Belirlenen süre içinde ruhsatsız silahlarını getirip devlet kurumlarına teslim etmeyenlere ağır hapis cezaları verilmesini düzenleyen bir kanun çıkarılmalıdır.”

Evet, böyle bir kanun için kaç kişinin daha silahlı saldırılarda ölmesi gerekiyor?