YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Toprak, TÜİK’in mart ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, memur ve emeklilerin alım gücünün hızla eridiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu. Toprak, mevcut ekonomik tablonun dar ve sabit gelirli kesimleri korumadığını ifade etti.

ENFLASYON TARTIŞMASI DERİNLEŞİYOR

Türkiye Kamu-Sen Aksaray İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Toprak, açıklanan rakamların yılın ilk aylarında ortaya çıkan ekonomik tablonun geçici olmadığını net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Toprak, artan enflasyonun milyonlarca memur ve emeklinin yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, ekonomik daralmanın derinleşerek sürdüğünü ifade etti.

MART ENFLASYONU VE ÜÇ AYLIK TABLO

TÜİK verilerine göre mart ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %1,94 oranında artarken, yılın ilk üç ayındaki toplam enflasyon %10,04 seviyesine ulaştı.

Bu oranların, yıl için belirlenen %16’lık enflasyon hedefinin büyük bölümüne yılın ilk çeyreğinde yaklaşılması anlamına geldiğini belirten Toprak, hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin giderek zayıfladığını ifade etti.

“ARTIŞLAR DAHA MAAŞLARA YANSIMADAN ERİYOR”

Ali Toprak, ocak ayında memur ve emeklilere yapılan %11 oranındaki maaş artışı ile brüt 1000 TL seyyanen ödemenin, enflasyon karşısında hızla eridiğini söyledi.

Toprak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın ilk üç ayında gerçekleşen %10,04’lük enflasyon, yapılan artışın neredeyse tamamını daha yılın başında ortadan kaldırmıştır. Maaşlar çalışanların eline geçmeden değer kaybetmiştir.”

ALIM GÜCÜ HIZLA DÜŞÜYOR

Toprak, artan enflasyonun sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir krize dönüştüğüne dikkat çekti.

Yaklaşık 25 milyonluk geniş bir kesimin, yani memur ve emeklilerin aileleriyle birlikte ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu belirten Toprak, hane bütçelerinin küçüldüğünü, borç yükünün arttığını ve geçim şartlarının ağırlaştığını ifade etti.

ENERJİ FİYATLARI ETKİSİ BÜYÜYECEK

Açıklamada ayrıca küresel gelişmelere de dikkat çekildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından artan akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarının henüz tam anlamıyla maliyetlere yansımadığına vurgu yapan Toprak, önümüzdeki süreçte enflasyonist baskının daha da artacağı uyarısında bulundu.

“DAR GELİRLİ KESİMLER KORUNMUYOR”

Ali Toprak, mevcut ekonomik politikaların dar ve sabit gelirli kesimleri korumakta yetersiz kaldığını belirterek, enflasyonla mücadele sürecinin sosyal adalet ilkesine uygun yürütülmediğini savundu.

Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyonla mücadele adı altında dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün aşındırılması ne sosyal adaletle ne de hakkaniyetle bağdaşmaktadır.”

EK ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in çözüm önerilerini de sıralayan Toprak, memur ve emekli maaşlarında acil düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda:

Memurlara derhâl ek zam yapılması

Bu artışın refah payı ile desteklenmesi

Eşel mobil sistemine geçilerek enflasyonun doğrudan maaşlara yansıtılması

gerektiğini ifade etti.

“ADALETLİ GELİR POLİTİKASI ŞART”

Toprak, adil bir gelir dağılımı için ekonomik büyümeden memur ve emeklilerin de pay alması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’e göre adalet; refah dönemlerinde gelirin, zor dönemlerde ise yükün adil biçimde paylaşılmasıdır.”

GELECEK DÖNEME DAİR UYARI

Açıklamanın sonunda Toprak, mevcut ekonomik tablonun devam etmesi halinde 2026 yılının memur ve emekliler açısından son derece zor geçeceği uyarısında bulundu.

Yetkililere çağrıda bulunan Toprak, maaşların enflasyon karşısında erimesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, kalıcı ve adil bir düzenlemenin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini talep etti.

BEKLENTİ ARTIYOR

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen ’in çağrısının ardından gözler hükümetin atacağı adımlara çevrilirken, memur ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.