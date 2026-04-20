Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'u gelecek sezondan itibaren 49 yaşındaki Alman teknik adam Marco Rose çalıştıracak.

Rose, sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılacağı açıklanan Andoni Iraola'dan teknik direktörlük koltuğunu devralacak.

Bournemouth Marco Rose ile 3 yıllık resmi sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde daha önce Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach ve RB Leipzig'te görev yapan Marco Rose ilk kez Premier Lig deneyimi yaşayacak.

Marco Rose'un Iraola'nın görev süresi boyunca yarattığı büyük takımlara meydan okuyan Bournemouth imajını devam ettirmesi bekleniyor.