İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth forması giyen Enes Ünal, A Milli Takım’ın nitelikli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve bu kadronun Dünya Kupası hedefine ulaşabileceğine dair inancını dile getirdi. Anadolu Ajansı’nın, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY desteğiyle yürüttüğü “2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar” projesinin altıncı konuğu olan Ünal, özel değerlendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında, Dünya Kupası hasretini 24 yıl sonra sonlandırmayı amaçlayan A Milli Takım oyuncuları kamuoyuna daha yakından tanıtılırken, milli takım bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Futbolcuların Dünya Kupası hedefleri, günlük yaşamları ve kulüp performansları detaylı şekilde ele alınıyor.

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLACAĞIM"

Enes Ünal, Dünya Kupası’nın futbolun en üst seviyesi olduğuna dikkat çekerek A Milli Takım’ın bu organizasyona katılabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Premier League, UEFA Champions League ve Avrupa Şampiyonası gibi turnuvaların önemine değinen Ünal, buna rağmen Dünya Kupası’nın her futbolcu için en büyük hedef olduğunu belirtti.

Milli formanın sorumluluğuna vurgu yapan Ünal, takımda kaliteli, formda ve mücadele gücü yüksek oyuncular bulunduğunu aktardı. Uzun süredir milli takımda yer alamadığını, yaşadığı sakatlıkların süreci etkilediğini ancak kadro yapısının büyük ölçüde korunduğunu söyledi. Takım içindeki uyumun güçlü olduğunu, oyuncuların birbirine bağlı ve ortak hedef doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti. Dünya Kupası’na katılımın mümkün olduğunu vurgulayan Ünal, kura avantajı olmadan da bu hedefin gerçekleşebileceğini dile getirdi. Ayrıca modern futbolda her rakibin tehlike oluşturabileceğini, teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu süreci iyi yönettiğini belirtti.

Sakatlık sürecine de değinen Enes Ünal, form yakalamak için yoğun çaba gösterdiğini ve daha fazla süre almayı hedeflediğini aktardı. Ocak döneminde farklı bir kulüpte oynayarak ritim kazanmak istediğini ancak kulübünün buna izin vermediğini söyledi. Kalan süreçte performansını artırarak milli takım kadrosunda yer almayı amaçladığını ifade etti.

A Milli Takım’ın oyun yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, takımın hem Türkiye’de hem Avrupa’da üst düzey rekabet içinde olan oyunculardan oluştuğunu belirtti. Vincenzo Montella yönetiminde sistemin oturduğunu, savunma disiplininin geliştiğini ve takımın daha organize bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Kısa ve bireysel toplantılarla oyuncularla güçlü bir iletişim kurulduğunu, bunun da saha performansına olumlu yansıdığını söyledi. Takım içinde motivasyonun yüksek olduğunu ve oyuncuların kampa istekle katıldığını da sözlerine ekledi.