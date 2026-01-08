Enes Ünal, yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından sağlığına kavuşmasına rağmen Premier Lig’de aradığını bulamadı.

ENES ÜNAL PREMIER LIG'DEN AYRILIK KARARI ALDI

Bournemouth forması giyen milli golcü, 2026 Dünya Kupası hedefini riske atmamak adına kariyerinde kritik bir kararın eşiğine geldi.

28 yaşındaki golcü, çapraz bağ sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon yalnızca 9 maçta forma giydi. Sahada kaldığı süre toplamda 111 dakika ile sınırlı kalırken sadece 1 gol kaydetti.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth’ta Enes Ünal’ın ana planın dışında kalması, milli golcüyü ara transfer döneminde takım değiştirme kararını almaya yönlendirdi.

MONTELLA'YI MEMNUN EDEN KARAR

Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın oynayacağı kritik play-off maçı öncesi Enes Ünal'ın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olma isteği, Vincenzo Montella'yı da memnun etti.

Milli takımın forvet rotasyonunda önemli bir yer tutsa da yaşadığı sakatlık süreci ve sonrasında form tutmakta zorlanması nedeniyle bir süredir ay yıldız formadan uzak kalan Enes Ünal'ın yeniden eski günlerine dönmesi Montella ve ekibinin elini de güçlendirecek.

LA LIGA’YA DÖNÜŞ SİNYALİ: 3 KULÜP DEVREDE

Enes Ünal’ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan La Liga’ya dönmek istediği gelen bilgiler arasında yer aldı. İspanya’da özellikle Getafe formasıyla yakaladığı çıkış, milli forvet için hala referans olarak görülüyor.

Bu doğrultuda Getafe’nin yanı sıra Sevilla ve Real Oviedo’nun da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Eski kulübü Getafe’nin, Enes Ünal’a kapıyı yeniden açtığı İspanyol basınında dillendiriliyor.

BOURNEMOUTH KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

İngiliz kulübünün Enes Ünal'ın ayrılık isteğine karşı çıkmadığı ve 28 yaşındaki forveti kiralamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde Enes Ünal'ın transfer rotasının netlik kazanması bekleniyor.