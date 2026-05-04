Uzun süredir içerik üretimine ara veren Enes Batur, YouTube’a güçlü bir dönüş yaptı. Kanalında yayınladığı ilk videolarla kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Batur, hem kazancı hem de içerikleriyle yeniden gündeme oturdu.
Enes Batur’a iğrenç doğum günü hediyesi: Kutudan çıkanlar olay oldu
YouTube’a 3 yıllık aranın ardından hızlı bir dönüş yapan Enes Batur, doğum günü hediyelerini açtığı videoda şoke eden bir olay yaşadı. Açtığı bir kutudan çıkanlar hem kendisini hem izleyenleri şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Geri dönüş videosu ilk 24 saat içinde yaklaşık 10 milyon izlenme alırken, ünlü içerik üreticisi bu süreçte 800 bin yeni abone kazandı.
GERİ DÖNÜŞ SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Şeffaflık vurgusuyla dikkat çeken Enes Batur, yayınladığı videoda bağış gelirlerini de takipçileriyle paylaştı.
Ünlü YouTuber, elde ettiği net bağış gelirinin 81 bin 193 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Batur’un yeniden içerik üretmeye başlaması hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.
DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNDA ŞAŞIRTAN ANLAR
Enes Batur’un son yayınladığı içerik ise doğum günü konseptiyle hazırlandı.
Kendisine gönderilen hediyeleri açtığı videoda eğlenceli anlar yaşanırken, bir paket izleyenleri de şaşkına çevirdi. Üzerinde dikkat çekici bir not bulunan kutu, videonun en çok konuşulan bölümü oldu.
Kutunun üzerindeki notta gönderici tarafından özür dilenerek paketin açılmaması tavsiye edildi. Buna rağmen kutuyu açmaya karar veren Batur, yaşadığı şok karşısında tepkisini gizleyemedi.
“LAN NE YOLLADIN?”
Enes Batur kutuyu açarken şu ifadeleri kullandı:
"Ne var lan bu kutuda? Kutudaki şey için özür dilerim diyor. Ne yaptın lan? Islak mendillere sarmış bir de. İzleyenler eğlenir. Beni sorumlu tutma. Yaşım küçük özür dilerim. Lan ne yolladın? Sakın kimse koklamasın. B.k göndermiş salak ya çok kötü kokuyor bir de. Gerizekalı bunu çöpe at."
Olayın ardından Batur, paketi hızla çöpe atarken izleyicilerine de benzer içeriklerin gönderilmemesi konusunda dolaylı mesaj verdi. Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.