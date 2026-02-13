İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan içerik üreticisi Enes Batur, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından savcılık işlemleri tamamlanarak “yurt dışı çıkış yasağı” talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, Enes Batur'a yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol uygulanmasına karar verdi.