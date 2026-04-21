Enerjik bir gün için sabah ne yapmalısınız? İşte uykunuzu değiştiren alışkanlık

RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE DOĞAL ETKİ

Sabah ışığının bir diğer önemli faydası ise ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri. Uzmanlar, bu basit alışkanlığın mevsimsel depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmada etkili olabileceğini belirtiyor. Doğal ışık, serotonin seviyelerini destekleyerek kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor.

Bu nedenle sabah rutininize kısa bir açık hava yürüyüşü ya da sadece gökyüzüne bakarak geçirilen birkaç dakika eklemek, hem zihinsel hem de duygusal sağlığınızı güçlendirebilir.