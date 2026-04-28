ENERJİDE TÜRKİYE EKSENİ: KRİZDEN FIRSATA

İran, ABD ve İsrail hattında tırmanan gerilimin Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesi, küresel enerji piyasalarını yeni arayışlara itti. Antalya’da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi", Türkiye’nin bu kriz ortamında sunduğu stratejik çözümlerin ve dev projelerin uluslararası arenaya ilan edildiği kritik bir platforma dönüştü.

TÜRKMEN GAZI VE BASRA KORİDORU MASADA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını gerektiğini vurguladı. Boru hatlarının yanı sıra Hazar Denizi'nin gemilerle geçilmesi dahil tüm alternatiflerin masada olduğunu belirten Bayraktar, Irak ve Katar merkezli yeni enerji yollarının Hürmüz’e olan bağımlılığı bitireceğinin altını çizdi.

CEYHAN’A DEV TANK ÇİFTLİĞİ: 45 MİLYON VARİL KAPASİTE

Türkiye’nin "enerji merkezi" olma hedefindeki en somut adım BOTAŞ’tan geldi. Adana Ceyhan’daki ham petrol depolama kapasitesi, devasa bir yatırım programıyla 1 milyon varilden 45 milyon varile çıkarılıyor. İlk faz 2028’de tamamlanacak, bu yıl 6 dev tankın inşasına başlanıyor.

Nihai hedef ise 2031 yılına kadar 4 ayrı fazda 5,4 milyon metreküp hacme ulaşılması.

"TURKISH BLEND" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin sadece bir "geçiş güzergahı" değil, farklı kaynaklardan gelen gazın harmanlandığı bir satış noktası olacağını ifade etti. Piyasaya sunulacak gaz tedariği, Türkiye'nin küresel bir enerji aktörü olma vizyonunu perçinliyor.

ELEKTRİKTE ORTA KORİDOR VE YEŞİL ENERJİ

Zirvede sadece fosil yakıtlar değil, geleceğin elektrik talebi de masaya yatırıldı. Suudi Arabistan ve Azerbaycan’ın yeşil elektriğinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması hedeflenirken; Orta Koridor'un lojistik kadar enerji taşımacılığında da kilit rol oynayacağı vurgulandı.