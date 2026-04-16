Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Şubat ayı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu", Türkiye’nin enerji ithalatında ve tüketiminde dikkat çekici bir daralmaya işaret etti. Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem dış alımda hem de yurt içi tüketimde ciddi gerilemeler yaşandı.



İTHALATTA YÜZDE 19,34’LÜK AZALIŞ

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 19,34 azalarak 5 milyar 259 milyon metreküp seviyesine indi. Bu ithalatın yaklaşık 2 milyar 321 milyon metreküplük kısmı boru hatlarıyla, 2 milyar 938 milyon metreküplük kısmı ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri üzerinden sağlandı.

BORU GAZINDA RUSYA, LNG’DE ABD ZİRVEDE

İthalat kalemlerindeki tedarikçi dağılımında öne çıkan veriler şöyle:

Boru Gazı: 1 milyar 89 milyon metreküple Rusya ilk sırada yer alırken, onu 803 milyon metreküple İran ve 428 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

LNG İthalatı: 1 milyar 431 milyon metreküple ABD liderliğini korudu. ABD'yi sırasıyla Nijerya (544 milyon), Cezayir (385 milyon), Ekvator Ginesi (309 milyon), Angola (96 milyon), Avustralya (91 milyon) ve Umman (80 milyon) takip etti.

TÜKETİM VE STOK VERİLERİ: KONUTLARDA YÜKSEK TALEP

Toplam doğal gaz tüketimi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 10,31 azalarak 6 milyar 786 milyon metreküpe geriledi. Sektörel bazda tüketim verileri şu şekilde şekillendi:

Konutlar: 4 milyar 35 milyon metreküp.

Sanayi Sektörü: 1 milyar 125 milyon metreküp.

Dönüşüm/Çevrim (Elektrik üretimi dahil): 609 milyon metreküp.

Şubat ayı sonunda Türkiye’nin toplam doğal gaz stok miktarı ise 4 milyar 224 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bu stokun 3 milyar 719 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 504 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde muhafaza ediliyor.