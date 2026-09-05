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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait çeşitli enerji iletim projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜÇ ENERJİ İLETİM HATTI PROJEDE

Karara göre, 400/154 kV Yeşilhisar TM İrtibat Hatları Projesi, 380 kV Altınkaya-Sinop Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Projelerde direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılması öngörüldü.

NİZİP OSB PROJESİ DE KAPSAMDA

Ayrıca 154 kV Nizip OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi ile 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TRAKYA’DAKİ PETROL VE DOĞAL GAZ PROJELERİ DE ETKİLENİYOR

Öte yandan Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bu taşınmazlarda lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesislerinin yapılması planlanıyor.

Kamulaştırmaların mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle gerçekleştirileceği belirtildi.