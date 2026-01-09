2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedelleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'deki tebliğe göre, üniversiteler ve meslek odaları için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli ise 31 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli 31 bin 500 lira oldu. Enerji yöneticisi sertifikası bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.