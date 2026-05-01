Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için Eskişehir'e geldi. Saat 12.30'da Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğü'nde işçilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve il protokolü tarafından karşılandı.

Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Malumunuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Dolayısıyla biz de istedik ki ülkemizin çok önemli kurumlarımızdan bir tanesi olan Eti Maden'de 7/24 çalışan sizlerle bu önemli tesiste bir arada olalım ve bu Emek ve Dayanışma Gününüzü de birlikte kutlayalım. Sizlerle beraber bugün öğle yemeğinde bir araya geldik. İnşallah öğleden sonra da yine bu tesislerde incelemelerimiz olacak. Hakikaten Eti Maden, Türkiye'nin madencilik alanında ve ihracat alanında çok önemli şirketlerinden bir tanesi. Bizim milli gururumuz, çok daha büyük potansiyeli olan bir şirketimiz. İnşallah bu potansiyele uygun olarak daha yeni yatırımları hayata geçirecek. Kırka'da yapacağı yeni yatırım fevkalade önemli. Penta 6 tesisiyle inşallah üretim kapasitemiz artacak, dünyanın açık ara en önemli bor üreten yerlerinden ve fabrikalarından birisi haline gelecek. Tabii Penta 6 tesisi ile beraber aynı zamanda istihdama da daha büyük bir katkı sağlayacak, yaklaşık 300'e yakın yeni çalışma arkadaşımızı inşallah buraya dahil edeceğiz. Bu sene içerisinde ben inşallah bir daha Kırka'ya geleceğim ve Penta 6 tesisimizin temelini sizlerle beraber atacağız. Bütün hedefimiz budur" şeklinde konuştu.

‘ETİ MADEN’E DAİR BAŞKA BİR VİZYONUMUZ VAR’

Eskişehir'in özellikle Beylikova'daki nadir toprak elementleri (NTE) ile bütün dünyanın gündeminde olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nadir toprak elementleri rezervi açısından dünyanın çok önemli bir yeri olan Beylikova'yı da biz endüstriyel üretim tesisi aşamasına getirdik. İnşallah orada da bu sene atacağımız temelle beraber endüstriyel anlamda üretime pilot tesisten sonra başlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, tabii sizlerin buradaki emekleri çok önemli. Çünkü esas itibarıyla sahada çalışmayı sizler yapıyorsunuz. Bizler de hep beraber bir Eti Maden ailesi olarak istiyoruz ki ülkemize daha çok hizmet edelim; ülkemizin ihracatına, üretimine, ekonomisine daha büyük katkılar sağlayalım. İnşallah buna önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğiz. Tabii bizim Eti Maden'e dair başka bir vizyonumuz var: Onu gerçekten bir milli maden şirketi haline, milli şampiyon haline getirmek. Burada sadece bor değil, daha farklı madenlerde de üretime geçmek. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında hedeflerimizden bir tanesi de budur. İnşallah sizlerle beraber bu hedefleri gerçekleştireceğiz."