ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da İran'a karşı başlattığı savaş, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geliyor. Savaş her ne kadar bölgesel boyutta ilerlese de ekonomik etkileri küresel boyuta ulaşmış durumda.

TEPAV Enerji ve İklim Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Mühdan Sağlam, "Piyasa bu haliyle giderse zam kaçınılmaz" dedi.

YÜZDE 50'DEN FAZLA ZAM GELDİ

Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı doğalgaz fiyatı 27 Şubat'ta 31.95 Euro iken, dün 48.5 Euro oldu. TEPAV Enerji ve İklim Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Mühdan Sağlam, Türkiye'nin genelde spot alımlarda TTF'yi kullandığını belirterek, "Geçen yılki doğalgaz ithalatın yüzde 20'si spot piyasadan alındı. Bu ciddi bir oran. Bu oran fiyatlara yansıyacaktır. Uzun vadeli sözleşmelerin bir kısmında da TTF etkili" dedi.

YA NİSAN YA HAZİRAN

Sözcü’nün haberine göre Dr. Mühdan Sağlam, "TTF'deki artış hem şu anda yaptığımız alımlara hem de ileride ödeyeceğimiz doğalgaz faturalarına yansıyacaktır. Piyasa bu haliyle giderse zam kaçınılmaz. Nisan ayında doğalgaza zam yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer BOTAŞ kriz çözülebilir diye düşünürse nisanı pas geçip haziranda da zam yapabilir" ifadelerini kullandı.

PETROL STOKLARI

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye'nin 94 günlük ithalatına karşılık gelen ulusal petrol stoku bulunuyor. Sağlam, "Türkiye'nin aldığı petrolde bir kıtlık yok, fiyatlar da 2008 krizi seviyesinde değil. Türkiye'nin petroldeki 4 temel tedarikçisinden 3'ünde problem yok. Şu anda ulusal stokun devreye alınacağını düşünmüyorum" dedi.