Enerji uzmanı Fereidun Fesharaki, ABD ile İran arasındaki gerilime işaret ederek, açık çatışmaya dönüşme riskinin arttığını söyledi. Fesharaki, bu senaryoda petrol fiyatlarındaki artışın rekor kırabileceğine vurgu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da bölgesel saldırı ihtimallerine dikkat çeken Fesharaki, gelişmelerin seyrine bağlı olarak petrolün varil fiyatının 90-100 dolar bandına çıkmasının "mümkün" olduğunu kaydetti.

Enerji danışmanlık şirketi FGE NexantECA'nın Onursal Başkanı olan Fesharaki, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "ABD'nin savaşa gitmekten başka seçeneği yok gibi görünüyor. Gemileri geri çevirip eve dönmeleri bana çok zor bir senaryo gibi geliyor" dedi. Fesharaki, İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmesi halinde ise Tahran yönetiminin kendi meşruiyetini zedeleyebileceğine vurgu yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İŞARET ETTİ

Fesharaki, olası bir tırmanma durumunda İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e yönelik saldırı seçeneğini değerlendirebileceğini, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin de masaya gelebileceğini belirtti. Bu tür adımların küresel enerji arzı üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

VARİL BAŞINA 90 100 DOLAR

Bölgeden ham petrol sevkiyatının aksaması ihtimalini farklı senaryolar üzerinden ele alan Fesharaki, gelişmelerin ciddiyetine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına 90 ila 100 dolar aralığına yükselmesinin "mümkün" olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD ile İran'ın perşembe günü Cenevre'de üçüncü tur görüşmelere başlaması bekleniyor. Piyasalar, diplomatik temasların seyrini yakından izliyor.