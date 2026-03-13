Enerji iletim altyapısı ve doğal gaz dağıtım projeleri kapsamında çeşitli illerdeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKARA VE GİRESUN’DA DOĞAL GAZ TESİSLERİ

Karara göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde kurulacak RMS-B doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı için Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan 226 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Söz konusu taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmesi amacıyla kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülecek.

Giresun’un Görele ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi kapsamında da bazı taşınmazların aynı şekilde EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

11 İLDE ENERJİ NAKİL HATTI ÇALIŞMASI

Öte yandan enerji nakil hatlarının yapımı için Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Hatay, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir ve Niğde’de belirlenen güzergâhlarda bulunan taşınmazlar da acele kamulaştırılacak.

Bu kapsamda elektrik dağıtım tesislerinin kurulacağı alanlar mülkiyet şeklinde kamulaştırılacak, hat emniyet sahalarında ise irtifak hakkı tesis edilecek. Kamulaştırma işlemleri Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.