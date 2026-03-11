Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı fiyat baskısını azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin kullanıma açılmasını önerdi. Ajans, üye ülkelerin rezervlerinden piyasaya önemli miktarda petrol sunulmasını gündeme aldı.

ÜLKELERDEN ORTAK KARAR

UEA açıklamasında, 32 üye ülkenin acil durum petrol rezervlerinin piyasaya sunulması konusunda oybirliğiyle anlaştığı belirtildi.

Plan kapsamında stratejik rezervlerden günlük yaklaşık 400 milyon varil seviyesinde petrolün serbest bırakılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Söz konusu sürecin, her ülkenin kendi ulusal koşullarına göre belirleyeceği takvim doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, Londra piyasalarında petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar çıktı.

Ancak hükümetlerin rezervleri kullanacağı beklentisi ve Donald Trump’ın İran ile yaşanan gerilimin sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası fiyatlarda düşüş görüldü.

BENZER ADIM 2022’DE ATILMIŞTI

UEA üyesi ülkeler daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında enerji piyasalarını dengelemek amacıyla toplam 182 milyon varil petrolü stratejik rezervlerden piyasaya sunmuştu.

Bu yeni planın da benzer şekilde küresel arzı artırarak fiyat baskısını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.