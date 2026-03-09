Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların tetiklediği küresel yakıt krizi Pakistan’da günlük yaşamı etkilemeye başladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, artan enerji maliyetleri ve yakıt tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle bir dizi tasarruf önlemini devreye aldıklarını açıkladı. Bu kapsamda ülke genelindeki tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

Şerif, hükümetin yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kapsamlı bir kemer sıkma planı hazırladığını belirtti.

KAMU ARAÇLARINA YAKIT KISITLAMASI

Alınan önlemler kapsamında resmi araçların yakıt ödeneklerinin iki ay boyunca yüzde 50 oranında azaltılacağı bildirildi. Ambulansların ise bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Ayrıca iki ay boyunca kamuya ait araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağı açıklandı.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Tasarruf planı çerçevesinde kamu ve özel sektörde temel hizmetler dışındaki personelin yüzde 50’sinin uzaktan çalışacağı belirtildi. Ofislerin haftada dört gün açık olacağı, bankaların ise bu uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

Başbakan Şerif ayrıca kabine üyelerinin bu süreçte maaş almayacağını da duyurdu.