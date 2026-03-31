Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, aynı dönemde Türkiye’nin toplam ithalatı ise geçen yılın şubat ayına göre %5,4 artış göstererek 30 milyar 80 milyon 16 bin dolar olarak hesaplandı.

Toplam ithalat içinde 4 milyar 914 milyon 209 bin dolarlık payı; enerji ithalatı kapsamında değerlendirilen mineral yakıtlar, mineral yağlar, bunların damıtma ürünleri, bitümlü maddeler ve mineral mumlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayında bu kalemdeki ithalat 6 milyar 85 milyon 333 bin dolar düzeyindeydi. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda %19,2 oranında gerilemiş oldu.

Öte yandan, söz konusu dönemde ham petrol ithalatı %14 oranında artarak 2 milyon 557 bin 192 ton olarak kaydedildi.