Bilim insanları bir süredir uzay tabanlı enerjinin Dünya’da kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Geçen yıl King's College London'dan araştırmacılar, 2050'ye gelindiğinde uzaydaki güneş panellerinin Avrupa'nın karadaki yenilenebilir enerjiye duyduğu ihtiyacı yüzde 80 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

EuronewsTürkçe’de yer alan habere göre, yenilenebilir enerjinin kullanımındaki ve ülkelerin yaptığı büyük yatırımlara rağmen petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar, enerji ihtiyacının karşılanmasında başı çekiyor. Buna karşın Avrupa Birliği’nde 2025 yılı itibariyle elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtlardan daha fazla kullanıldı. Bu gelişme tarihte ilk kez meydana geldi.

Ancak yenilenebilir enerjide ciddi sorunlar da bulunuyor. Avrupa’nın eskimiş elektrik şebekesi ve hava koşullarındaki farklılıklar bu sorunlar arasında başı çekiyor. Ortaya çıkan sorunlar milyarlarca euroluk yatırımın heba edilmesine neden oldu.

Yapılan son araştırmalarla yenilenebilir enerjide ‘uzay tabanlı güneş enerjisinin’ kullanılması amaçlanıyor.

UZAY TABANLI GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR?

Uzay tabanlı güneş enerjisi (SBSP) sistemleri, Güneş'in zamanın yüzde 99'undan fazlasında göründüğü yüksek Dünya yörüngelerinde dolaşan, çok büyük uydulardan oluşan bir takımdan meydana geliyor.

Bu uydular ayna benzeri reflektörler kullanarak güneş enerjisi toplayacak ve bunu Dünya üzerindeki güvenli, sabit bir noktaya (hiçbir robotun yardımı olmadan) ışınlayacak. Enerji burada elektriğe dönüştürülecek ve konutlara ve işletmelere ulaştırılmak üzere enerji şebekesine verilecek.

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı'nın (DESNZ) sipariş ettiği yeni bir çalışma, küçük ölçekli SBSP'nin, özellikle örneğin denizüstü rüzgar santrallerinin mevcut altyapısı üzerinden şebekeye bağlanması halinde, 2040 gibi erken bir tarihte diğer ticari enerji kaynaklarıyla maliyet açısından rekabet edebileceğini öne sürüyor.

YÜKSEK MALİYET GEREKTİRİYOR

Yenilenebilir enerjide maliyet oldukça ucuz olmasına karşın uzay tabanlı güneş enerjisinin kullanımı oldukça pahalı olabilir.

n güneşli ülkelerde bir birim enerji üretmenin maliyeti yalnızca 0,023 avroya kadar düşebiliyor ve kurulum, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara kıyasla çok daha ucuz (ve hızlı).

Ancak bu teknolojiyi uzaya taşımak pek de ucuza mal olmayacak. Son raporlar, yörüngede ilk gigavat ölçekli prototipe ulaşmak için dört aşamalı araştırma ve geliştirme sürecinde 15,8 milyar avroluk yatırım gerekeceğini öngörüyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ VAR

SBSP sistemleri, bir rakibin enerji tedarik kapasitesini zedelemek, zayıflatmak ya da tamamen devre dışı bırakmak isteyen hasım devletler için kolaylıkla hedef haline gelebilir. Kuzey Denizi'nde birden fazla Avrupa ülkesine bağlanacak bir denizüstü rüzgar santrali filosu kurma planları bile “sabotaj için cazip” olmakla ilgili endişeleri tetikledi.

Hazırlanan raporda, güneş enerjisi uydularının baştan itibaren “doğal bir güvenlik düzeyi ve kapsamlı risk azaltma stratejileri” gözetilerek tasarlanması gerektiği vurgulanıyor.

Buna enerji paylaşımı ve güvenliğin artırılması için çok uluslu ortaklıklar ve anlaşmalar kurulması, tehditlerin sürekli izlenmesi ve tedarik zincirlerinin “sağlam” bir siber güvenlik yapısı sergilemesinin sağlanması da dahil.