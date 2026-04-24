Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre Tokyo yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın ticari trafiğe açılıp açılmayacağına dair süregelen karmaşaya karşı önlem alıyor. Karar kapsamında, yaklaşık 3,4 milyar dolar değerindeki 5,8 milyon kilolitre petrol ulusal rezervlerden piyasaya arz edilecek.

ATEŞKESE RAĞMEN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Japonya’nın bu hamlesi, ABD ile İran arasında sağlanan bölgesel ateşkese rağmen atıldı. Tokyo, ateşkesin kalıcı bir güvenli geçiş koridoru sağlamadığına ve Pakistan arabuluculuğundaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla riskin sürdüğüne dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere Japonya, Mart ayında da benzer bir endişeyle 50 günlük rezervini piyasaya sürmüştü.

HÜRMÜZ’DE NE OLMUŞTU? KRİZİN KRONOLOJİSİ

Küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, 28 Şubat’tan bu yana şu kritik gelişmelere sahne oldu:

28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sonrası İran, Boğaz’ı kapatmış; petrol fiyatları dünya genelinde %65 oranında rekor artış göstermişti.

8 Nisan'daki ateşkes sonrası Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca, ABD Başkanı Donald Trump 13 Nisan’da İran’a yönelik deniz ablukası kararı aldı. ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İran gemilerine müdahale etmesi üzerine, İran da Hürmüz yakınlarında İsrail bağlantılı bazı gemilere el koyarak karşılık verdi.

İran, 17 Nisan’da Boğaz’ı "donanma koordinasyonu" şartıyla ticari gemilere açabileceğini duyursa da ABD’nin ablukaya devam etmesi üzerine kısıtlamaları yeniden devreye aldı.