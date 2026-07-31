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Enerji şirketi bp tarafından yapılan açıklamaya göre; bu karar portföyü yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

bp CEO'su Meg O'Neill, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'nin 100 yılı aşkın süredir şirket için bir "yuva" olduğunu ve gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi. Meg O'Neill, "Kuzey Denizi, İngiltere'nin enerji sisteminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak portföyümüzü odaklayıp sermayemizi en yüksek değerli fırsatlara yönlendirirken, Kuzey Denizi faaliyetlerimizin başka bir şirketin bünyesinde daha iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz." dedi.

Kuzey Denizi'ndeki iş kolunun, dünya çapında yetkin çalışanlara ve dayanıklı varlıklara sahip olduğunu ifade eden O'NEill, "Bu nitelikler, bu iş kolunun yeni bir sayfasını açmaya hazır yeni bir şirketi çekebilir. Biz, bu değeri takdir eden bir sonuç arıyoruz" yorumunda bulundu.

Şirket, Kuzey Denizi'nde 5 farklı hubta faaliyete devam ederken, 1100 kişiyi istihdam sağlıyor ve günlük yaklaşık 100 bin varil petrol ve gaz üretimi yapıyor.