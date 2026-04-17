Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni dönemde Çorum’un enerji altyapısını modernize etmek için dev bir bütçe ayırdı. Şirket, 5 yıllık süreçte kente toplam 9 milyar TL değerinde yatırım ve bakım çalışması yapacağını duyurdu.

ENERJİDE "SİSTEM YÖNETİCİLİĞİ" DÖNEMİ

YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, düzenlenen basın toplantısında kentin enerji geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Demir, yapılan iyileşmelerin sadece fiziksel bir şebeke yönetiminden ibaret olmadığını, "sistem yöneticiliği" bakış açısıyla Çorum’u geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

KESİNTİ SÜRELERİNDE %20 İYİLEŞME HEDEFİ

Demir, son 7 yılda yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını rakamlarla paylaştı. 2019 yılında kullanıcı başına 734 dakika olan yıllık ortalama kesinti süresinin 2025’te 629 dakikaya indirildiğini belirtti.